11:06 (мск), источник: Нижегородская правда
Бывшего замгубернатора Англичанинова осудили за недостроенный дом для ФСБ
Это уже не первое уголовное дело на застройщика.
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Бывшего замгубернатора Нижегородской области Валерия Англичанинова осудили за недостроенный дом для ФСБ в Московской области. Подробностями делится «Коммерсантъ».
Девелопер, в Нижнем Новгороде известный как министр строительства и заместитель губернатора в правительстве Валерия Шанцева в 2006—2010 годах, признан виновным в особо крупном мошенничестве. Московский суд приговорил Валерия Англичанинова к 4 годам колонии общего режима. Защита подсудимого сразу подала апелляционную жалобу.
Компания осужденного экс-чиновника «Ванаг» в 2014—2016 годах не сдала многоквартирный дом для сотрудников Центра радиоразведки ФСБ России в Чехове Московской области. С застройщиком были заключены госконтракты по строительству 262 квартир стоимостью более 767 млн рублей, однако он успел только оформить разрешение на строительство корпуса в Олимпийском. Оправданием стало то, что администрация Чехова на два года задержала процедуры по расселению аварийных домов и сносу бараков, на месте которых застройщик должен был возвести пять новых домов.
Обвинительный приговор Тушинского райсуда Москвы Валерий Англичанинов заслушал по видеосвязи в нижегородском СИЗО. Ранее его арестовали по обвинению в мошенничестве при строительстве ЖК «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде.
В ноябре 2022 года учредитель компании-застройщика «ИнтерСити» обещал возобновить стройку первой очереди ЖК, где квартиры уже распроданы, но этого так и не случилось. В апреле 2023 года суд признал застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 808 млн рублей. По данному уголовному делу арестован учредитель «ИнтерСити» Валерий Англичанинов.
А нижегородское правительство приняло решение достроить «Дом на Горького» с привлечением нового застройщика. Уже известно, что им станет «СЗ “Хутор”. В обмен на достройку проблемного объекта ему предоставят компенсационные земельные участки в Канавинском районе.