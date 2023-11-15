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11:10 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

В аэропорту Екатеринбурга задержали дебошира, прилетевшего из Шри-Ланки

В аэропорту Кольцово был задержан 55-летний житель города Златоуст Челябинской области, который устроил дебош в самолете рейса Маттала (Шри-Ланка) — Екатеринбург.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным правоохранителей, мужчина в полете распивал спиртные напитки, которые купил в дьюти-фри. Он матерился, не реагировал на замечание бортпроводников, не исполнил распоряжения командира воздушного судна.

«Во время полета уроженец Челябинской области вел себя нагло и дерзко, чем нарушал общественный порядок и мешал отдыху других пассажиров», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

«МК-Урал» ранее писал, что в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали жителя Хабаровска, пытавшегося нелегально провезти через границу крупную сумму денег.

Его остановили на таможенном контроле перед рейсом в Дубай. Мужчина вез с собой десять тысяч долларов США и чуть более двух тысяч рублей. Сотрудники таможни имени В. А. Сорокина предложили задекларировать деньги. В ответ мужчина повел себя неадекватно.

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