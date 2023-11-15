В аэропорту Екатеринбурга задержали дебошира, прилетевшего из Шри-Ланки

Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
По данным правоохранителей, мужчина в полете распивал спиртные напитки, которые купил в дьюти-фри. Он матерился, не реагировал на замечание бортпроводников, не исполнил распоряжения командира воздушного судна.
«Во время полета уроженец Челябинской области вел себя нагло и дерзко, чем нарушал общественный порядок и мешал отдыху других пассажиров», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.
«МК-Урал» ранее писал, что в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали жителя Хабаровска, пытавшегося нелегально провезти через границу крупную сумму денег.
Его остановили на таможенном контроле перед рейсом в Дубай. Мужчина вез с собой десять тысяч долларов США и чуть более двух тысяч рублей. Сотрудники таможни имени В. А. Сорокина предложили задекларировать деньги. В ответ мужчина повел себя неадекватно.