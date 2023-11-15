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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Десять пострадавших в аварии под Таганрогом доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Таганрог — Беглица в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшими. Происшествие случилось около 9 часов 15 ноября. Информацию «КП-Ростов-на-Дону» подтвердили в управлении защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города.

По данным ведомства, столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковушка «Lada Granta». Предварительно известно, что в аварии пострадали десять человек. Люди получили травмы различной степени тяжести.

— Люди доставлены в БСМП Таганрога, — прокомментировали в управлении.

Подробности аварии пока не сообщаются.

Позже подробности аварии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону. Согласно предварительным данным, водитель Ford Transit не выполнил требования дорожного знака «поворот налево запрещен». Микроавтобус врезался в Lada Vesta, которая в этот момент ехала в попутном направлении и шла на обгон.

В Донской Госавтоинспекции уточнили, что за медицинской помощью обратились девять человек.

— На данный момент количество пострадавших уточняется. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 ноября произошла серьезная авария на подъезде к трассе Кашары — Морозовск. Предварительно, водитель «Двенадцатой» «зацепил» правую обочину, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате погибла влюбленная пара — 22-летний парень, который находился за рулем, и его 17-летняя девушка.

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