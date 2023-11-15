13:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Что за погоня со стрельбой с участием крымчанина произошла в Ростове?
Полицейские пытались остановить жителя Крыма, угнавшего авто.
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В Ростовской области полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать 27-летнего угонщика машины.
ЧП случилось в Матвеев Курганском районе. Местный житель заявил в полицию о пропаже своего автомобиля. Как оказалось, он припарковал транспортное средство возле своей работы, но забыл ключи в замке зажигания и не запер дверь.
Стой, стрелять буду.
Полицейские передали всем патрульным нарядам ориентировку на машину. Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль. Автовор сразу привлек внимание инспекторов, потому что он сильно петлял и создавал аварийные ситуации на дороге. Полицейские потребовали остановиться, но водитель решил не сдаваться. Началась погоня.
Возле села Ряженого инспекторам ДПС удалось заблокировать машину с нарушителем, но тот протаранил полицейский автомобиль, съехал в поле и ненадолго остановился. В этот момент гаишники попытались задержать угонщика, но тот нажал на газ и попытался их задавить. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из сотрудников выстрелил вверх в знак предупреждения, а потом несколько раз по колесам.
Злоумышленнику пришлось остановиться. Его задержали. Угонщиком оказался житель Крыма, ранее судимый за аналогичное преступление и кражу.
Был пьян.
«В процессе общения автоинспекторы выявили у задержанного внешние признаки опьянения», — уточнили в МВД Ростовской области.
Его арестовали на семь суток за «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении парня уголовного дела об угоне.
К счастью, в результате погони никто из людей не пострадал, а вот машины получили механические повреждения.