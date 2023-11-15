Главное
Главные новости 15 ноября
13:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Что за погоня со стрельбой с участием крымчанина произошла в Ростове?

Полицейские пытались остановить жителя Крыма, угнавшего авто.

Источник: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать 27-летнего угонщика машины.

ЧП случилось в Матвеев Курганском районе. Местный житель заявил в полицию о пропаже своего автомобиля. Как оказалось, он припарковал транспортное средство возле своей работы, но забыл ключи в замке зажигания и не запер дверь.

Стой, стрелять буду.

Полицейские передали всем патрульным нарядам ориентировку на машину. Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль. Автовор сразу привлек внимание инспекторов, потому что он сильно петлял и создавал аварийные ситуации на дороге. Полицейские потребовали остановиться, но водитель решил не сдаваться. Началась погоня.

Возле села Ряженого инспекторам ДПС удалось заблокировать машину с нарушителем, но тот протаранил полицейский автомобиль, съехал в поле и ненадолго остановился. В этот момент гаишники попытались задержать угонщика, но тот нажал на газ и попытался их задавить. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Один из сотрудников выстрелил вверх в знак предупреждения, а потом несколько раз по колесам.

Злоумышленнику пришлось остановиться. Его задержали. Угонщиком оказался житель Крыма, ранее судимый за аналогичное преступление и кражу.

Был пьян.

«В процессе общения автоинспекторы выявили у задержанного внешние признаки опьянения», — уточнили в МВД Ростовской области.

Его арестовали на семь суток за «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении парня уголовного дела об угоне.

К счастью, в результате погони никто из людей не пострадал, а вот машины получили механические повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта