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15:45 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили РИА Новости в МИДе.

Источник: Консульство России в Мексике

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — сказали в министерстве.

Как рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением.

В 2022 году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Котову они оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег.

В России у пожилой женщины нет никаких родственников и не осталось жилья.

Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутаты обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь Валентине Котовой.

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