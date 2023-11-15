Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — сказали в министерстве.
Как рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением.
В 2022 году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Котову они оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег.
В России у пожилой женщины нет никаких родственников и не осталось жилья.
Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутаты обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь Валентине Котовой.