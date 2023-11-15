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11:48 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске на улице нашли труп молодого парня 22 лет

Под окнами многоэтажного дома в Новосибирске нашли тело молодого человека без признаков жизни.

СУ СК РФ по региону сообщили для портала «АиФ-Новосибирск» о том, что сегодня, 15 ноября, возле дома в Железнодорожном районе города Новосибирск был обнаружен труп парня 22 лет.

Сейчас по факту гибели человека начата проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

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