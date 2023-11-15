16:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Приставы арестовали элитные внедорожники владельцев рынка под Челябинском
Владельцы рынка под Челябинском накопили штрафов на 4 миллиона рублей.
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Приставы выбили джек-пот, останавливая машины под Челябинском и проверяя водителей на долги. В BMW X7 ехал мужчина со штрафами на сумму почти 4 миллиона рублей. Следом на обочину указали Toyota Land Cruiser 200, в котором сидел еще один должник. Оказалось, что мужчины — братья и успешные бизнесмены. Недавно они открыли в пригороде Челябинска рынок.
Владелец BMW X7 любит нарушать правила дорожного движения и не платить по счетам. На нем «висят» 89 производств по взысканию штрафов ГИБДД и долгов за ЖКХ. Его иномарку эвакуировали. Если мужчина не заплатит деньги в казну, то машину разыграют на аукционе.
У хозяина Land Cruiser накопилось 105 производств по нарушениям, которые зафиксировали дорожные камеры. Гонял не по правилам предприниматель в Челябинской, Свердловской и Самарской областях. Отдавать приставам авто он не захотел, платить полную сумму — тоже. Начал торговаться. Потом общался с родственниками и в итоге решил вернуть долги на сумму 171 300 рублей.
— Это позволило ему уехать с места остановки на своем внедорожнике, который пока остается в статусе арестованного и оставлен на ответственное хранение водителю. Арест будет снят, когда денежные средства поступят на депозит службы судебных приставов и исполнительные производства будут окончены, — сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.