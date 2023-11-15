12:03 (мск), источник: НДН.ИНФО
Бердчанин с необычной фамилией погиб на СВО в свой день рождения
Молодому мужчине было 28 лет.
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В среду, 15 ноября, в Бердске простились с местным жителем — Данила Крылов-Зимушка погиб в зоне спецоперации в Украине в возрасте 28 лет. Информацию о гибели Данилы подтвердили в городской администрации.
«Данила Николаевич родился в городе Бердске 10 ноября 1995 года. Здесь же окончил среднюю общеобразовательную школу № 11, затем поступил в профессиональное училище № 16», — сообщается в некрологе, опубликованном на официальном сайте горадминистрации.
Также в городской управе добавили, что молодой человек отправился на СВО в качестве добровольца в сентябре 2023 года. Через два месяца, в свой день рождения — 10 ноября 2023 года — Данила погиб.
Церемония прощания с Данилой состоялось в бердском Кафедральном соборе Преображения Господня.
Ранее смертельное ранение в ходе СВО поулчил многодетный отец из Барабинского района Новосибирской области Николай Колотов. Церемония прощания с мужчиной состоялась 15 ноября на его малой родине.