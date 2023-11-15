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12:40 (мск), источник: Татарстан 24

В Заинске из горящего дома спасли 14 человек

Пожар начался в пятиэтажном здании на ул. Энергетиков.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Заинске в пятиэтажном доме случился пожар. Сотрудники пожарной охраны вывели 14 человек, одного из них с ожогами передали врачам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром в доме на ул. Энергетиков. На месте пожарные установили, что загорелся диван на кухне в однокомнатной квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Ранее мы писали, что днем поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Октябрьская в пгт Уруссу Ютазинского района.

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