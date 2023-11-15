Под барабаны РЖД. В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте

Утром 15 ноября в Следственный комитет Петербурга доставили старшего следователя Управления на транспорте МВД по Северо-Западу. По данным нашего издания, майору юстиции предъявили мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Дело же в отношении него касается уголовного дела, находящегося в его производстве.
Это материалы, касающиеся хищений с АО «РЖД», были и обвиняемые. Также по делу хранились (на складе в Кронштадте) вещественные доказательства на сумму в 4,5 млн — запасные части подвижного состава, барабаны с кабелем.
По информации нашего издания, теперь Следственный комитет ему вменяет оригинальную схему преступления: вместе с привлеченным им же обвиняемым, он обманным путем оформил постановление, мол, вещдоки перевозятся со склада временного хранения из Кронштадта на площадку РЖД, а переместили имущество компании уже на свой склад. После чего, собственно, оборудование было продано третьим лицам.
По данным «Фонтанки», руководство УТ МВД по Северо-Западу было в курсе задержания следователя, поэтому формально его уволили накануне — 14 ноября. Сам же следователь фактически задержан.