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13:23 (мск), источник: Фонтанка

Под барабаны РЖД. В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте

Майора юстиции обвинили в присвоении вещественных доказательств, изъятых им же по уголовному делу, которое он сам и расследовал. «Фонтанка» узнала, как по версии СК, он нелепо это организовал.

Утром 15 ноября в Следственный комитет Петербурга доставили старшего следователя Управления на транспорте МВД по Северо-Западу. По данным нашего издания, майору юстиции предъявили мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Дело же в отношении него касается уголовного дела, находящегося в его производстве.

Это материалы, касающиеся хищений с АО «РЖД», были и обвиняемые. Также по делу хранились (на складе в Кронштадте) вещественные доказательства на сумму в 4,5 млн — запасные части подвижного состава, барабаны с кабелем.

По информации нашего издания, теперь Следственный комитет ему вменяет оригинальную схему преступления: вместе с привлеченным им же обвиняемым, он обманным путем оформил постановление, мол, вещдоки перевозятся со склада временного хранения из Кронштадта на площадку РЖД, а переместили имущество компании уже на свой склад. После чего, собственно, оборудование было продано третьим лицам.

По данным «Фонтанки», руководство УТ МВД по Северо-Западу было в курсе задержания следователя, поэтому формально его уволили накануне — 14 ноября. Сам же следователь фактически задержан.

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