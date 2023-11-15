13:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Мошенники начали звонить нижегородцам под видом операторов мобильной связи
Полиция предупреждает о новом виде мошенничества.
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Новый вид мошенничества появился в Нижегородской области: аферисты звонят под видом сотрудников операторов мобильной связи и выведывают информацию с сайта госуслуг. Всего за сутки поступило 17 заявлений от пострадавших, сообщает региональное ГУ МВД России.
Неизвестные звонят нижегородцам и заявляют, что у сим-карты заканчивается срок действия, поэтому нужно перезаключить договор. После чего просят сообщить данные личного кабинета на сайте госуслуг. Получив информацию, мошенники блокируют аккаунт нижегородцев и перехватывают управление им. В итоге у них появляется доступ к деньгам. Таким образом 46-летняя учительница из Павлова лишилась 530 тысяч рублей.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Полицейские предупреждают, что ни один сотрудник операторов связи не имеет права запрашивать данные аккаунтов на госуслугах, а также пароли, которые приходят смс-ками от банковских приложений. Если вам поступил подобный звонок, лучше прервите разговор и сами уточните информацию по официальным телефонам организации.