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13:20 (мск), источник: Фонтанка

«Полтела под машиной». В центре Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку

В центре Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку.

Беременная петербурженка оказалась в больнице после поездки на такси, которая, едва начавшись, закончилась для неё под машиной.

36-летнюю жительницу Красносельского района на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.

Её привезли с улицы Восстания, 1. Предполагалось, что оттуда петербурженка уедет на такси и вовсе не в больницу.

«Фонтанке» она уточнила, что машину для неё вызвала подруга, но сесть в салон не удалось — водитель поехал раньше и уронил её на землю.

«Поставила одну ногу в такси, и машина поехала», — рассказала она, предположив, что автомобиль был с коробкой-автоматом. — «Видимо, водитель убрал ногу с тормоза, машина покатилась, и он перепутал и дал газу. Я упала. Полтела под машиной, он меня ещё, наверное, метр протащил в таком положении».

В больнице женщина не задержалась. Как говорит, не было возможности: дома её ждал ребёнок.

По её словам, машину для неё заказывали через «Яндекс. Такси». «Фонтанка» обратилась к сервису за комментарием.

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