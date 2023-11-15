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13:36 (мск), источник: Ura.ru

Екатеринбургский школьник удивил полицию хладнокровием после двойного убийства

Екатеринбургский школьник, подозреваемый в двойном убийстве, был очень спокоен на опросах в полиции. Он удивил сыщиков своим хладнокровием, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: “Как ты теперь будешь жить со всем этим?”, он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые», — рассказал Горелых.

Двойное убийство произошло в Екатеринбурге вечером 13 ноября на улице Билимбаевской. В своей квартире были зарезаны 14-летняя школьница и ее мать. Подозреваемым является бойфренд девочки — 16-летний школьник. Кроме подруги и женщины он убил их питомца — шпица по имени Булка, который своим лаем мог привлечь внимание соседей. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность: якобы, юноша приревновал девушку к своему старшему брату.

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