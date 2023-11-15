14:04 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России устроили ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские военные устроили ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки, потери украинской стороны за два три-дня составили сотню человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники.

Владимир Сальдо
глава Херсонской области

Как отметил Сальдо, такая ситуация в районе села сложилась после того, как туда подтянули дополнительные силы.

«Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — добавил он.

По словам губернатора, украинское военное руководство стянуло лучшую технику и средства РЭБ для операции по форсированию Днепра, а также перебросили туда лучшие из оставшихся частей и наемников. Ссылаясь на данные разведки, он в публикации привел план ВСУ, согласно которому к 1 ноября они планировали захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, а к 15 декабря — Геническ.

«Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами. Однако уже очевидно, что эти планы подобно “Барбароссе” полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — заявил Сальдо.

По данным источника РИА Новости, вчера в течение всего дня ВСУ обстреливали объекты гражданской инфраструктуры региона. По населенным пунктам левобережья Херсонской области было выпущено более 75 снарядов из ствольной артиллерии. Под огнем оказались Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Песчановка, Корсунка, Великие Копани, Днепряны и Подстепное.

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