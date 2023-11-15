ВС России устроили ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки

Как отметил Сальдо, такая ситуация в районе села сложилась после того, как туда подтянули дополнительные силы.
«Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — добавил он.
По словам губернатора, украинское военное руководство стянуло лучшую технику и средства РЭБ для операции по форсированию Днепра, а также перебросили туда лучшие из оставшихся частей и наемников. Ссылаясь на данные разведки, он в публикации привел план ВСУ, согласно которому к 1 ноября они планировали захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, а к 15 декабря — Геническ.
«Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами. Однако уже очевидно, что эти планы подобно “Барбароссе” полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — заявил Сальдо.
По данным источника РИА Новости, вчера в течение всего дня ВСУ обстреливали объекты гражданской инфраструктуры региона. По населенным пунктам левобережья Херсонской области было выпущено более 75 снарядов из ствольной артиллерии. Под огнем оказались Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Песчановка, Корсунка, Великие Копани, Днепряны и Подстепное.