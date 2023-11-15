13:47 (мск), источник: Время
Лидерам «Черных инкассаторов» вынесли приговор в Нижнем Новгороде
Сумма ущерба превысила 411 миллионов рублей.
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Четверо нижегородцев выслушали приговоры за незаконную банковскую деятельность и участие в преступном сообществе, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
ОПГ за период с 2013 по 2015 годы смогла преступным путем извлечь более 411 миллионов рублей. Преступники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денег, инкассацию и кассовое обслуживание. Расчетные счета регистрировали на номинальных директоров, инкассацию проводили на основании агентских договоров с различных торговых точек.
«Участники организованной группы действовали в Нижнем Новгороде, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении. — Соответствующей лицензии ЦБ РФ у них не было».
Кассу, куда привозили наличные деньги, оборудовали в одном из офисных помещений Нижнего Новгорода. Деньги выдавались клиентам, которые были заинтересованными в незаконных банковских услугах. Соучастники получали 4% от суммы операции в качестве вознаграждения.
Все подсудимые признали свою вину. Одного из них приговорили к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы, двоих осудили на 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Еще одному мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы.
Свое наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.