Два пермских подростка избили и ограбили взрослых мужчин. Видео

«На выходе из торговой точки перед товарищами предстали двое неизвестных, которые сразу же выдвинули ультиматум: “Деньги, или пожалеете”. Получив решительный отказ, налетчики избили мужчин. У одного из потерпевших отобрали телефон, у второго — около трех тысяч рублей», — говорится на сайте.
После ограбления нападавшие скрылись с места преступления, а пострадавшие обратились за помощью. В ходе розыскных мероприятий подростки 2006 и 2007 годов рождения были пойманы. Выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Украденный телефон они сбыли и потратили деньги на свои нужды. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 161 УК РФ (ограбление с применением насилия). Расследование продолжается.