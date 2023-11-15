13:26 (мск), источник: РИА Новости
Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми
Полиция возбудила дело после попытки поджечь военкомат в Перми.
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ПЕРМЬ, 15 ноя — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после попытки жительницы Перми поджечь военкомат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в среду.
По данным телеграм-каналов, инцидент произошел во вторник: 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений, а метательница вскоре была задержана. По заявлению канала, она стала жертвой телефонных мошенников.
«Уголовное дело находится в МВД», — сообщил источник РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию, воздержавшись от каких-либо деталей. В краевом ГУМВД информацию о попытке пермячки поджечь военкомат агентству не прокомментировали.