13:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Угрозы наркокартеля уральцу привели к третьему уголовному делу
История с угрозами наркокартеля жителю Первоуральска и его семье привела к возбуждению третьего уголовного дела.
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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Производство началось по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Также продолжается следствие по делам о вымогательстве и угрозе убийством.
По словам Горелых, оба задержанных за угрозы и вымогательство заявляют, что раскаиваются. Также они ведут себя как вежливые культурные люди. Вопрос об избрании им меры пресечения пока рассматривается.
Пресс-секретарь также объяснил, почему у одного из них забинтована рука. Оказалось, что он порезался, когда пытался доставить потерпевшему гроб с головой свиньи и с приколотой к ней ножом фотографией.
Напомним, местный житель и его семья стали объектами угроз после того, как мужчина сдал в полицию наркотики, найденные в сдаваемой квартире после квартиранта. От людей требовали пять миллионов рублей и обещали расправиться, если требование не будет выполнено.