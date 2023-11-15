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13:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Угрозы наркокартеля уральцу привели к третьему уголовному делу

История с угрозами наркокартеля жителю Первоуральска и его семье привела к возбуждению третьего уголовного дела.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Производство началось по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Также продолжается следствие по делам о вымогательстве и угрозе убийством.

По словам Горелых, оба задержанных за угрозы и вымогательство заявляют, что раскаиваются. Также они ведут себя как вежливые культурные люди. Вопрос об избрании им меры пресечения пока рассматривается.

Пресс-секретарь также объяснил, почему у одного из них забинтована рука. Оказалось, что он порезался, когда пытался доставить потерпевшему гроб с головой свиньи и с приколотой к ней ножом фотографией.

Напомним, местный житель и его семья стали объектами угроз после того, как мужчина сдал в полицию наркотики, найденные в сдаваемой квартире после квартиранта. От людей требовали пять миллионов рублей и обещали расправиться, если требование не будет выполнено.

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