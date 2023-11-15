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14:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Кишиневе ликвидировали наркопритон: Его владельцу грозит до четырех лет тюрьмы

Полиция продолжает специальные следственные и уголовные мероприятия по выявлению других соучастников торговли наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

41-летний житель столицы, задержан по подозрению в организации и содержании наркопритона. Обыски прошли после того, как в полицию сектора Буюканы поступила оперативная информация.

«Полиция обнаружила и изъяла в квартире несколько устройств для изготовления наркотиков и zip-пакеты, содержащие наркотики типа ПВП. Также в квартире находились 4 человека, женщины и мужчины в возрасте от 19 до 27 лет, очевидно, в состоянии наркотического опьянения. Обнаруженные образцы были собраны, опечатаны и отправлены в Технический центр криминалистики и судебной экспертизы», — говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что мужчину задержали на 72 часа, и по действующему законодательству ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Полиция продолжает специальные следственные и уголовные мероприятия по выявлению других соучастников торговли наркотиками.

Источник: rupor.md.

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