В Кишиневе ликвидировали наркопритон: Его владельцу грозит до четырех лет тюрьмы

41-летний житель столицы, задержан по подозрению в организации и содержании наркопритона. Обыски прошли после того, как в полицию сектора Буюканы поступила оперативная информация.
«Полиция обнаружила и изъяла в квартире несколько устройств для изготовления наркотиков и zip-пакеты, содержащие наркотики типа ПВП. Также в квартире находились 4 человека, женщины и мужчины в возрасте от 19 до 27 лет, очевидно, в состоянии наркотического опьянения. Обнаруженные образцы были собраны, опечатаны и отправлены в Технический центр криминалистики и судебной экспертизы», — говорится в сообщении.
Правоохранители утверждают, что мужчину задержали на 72 часа, и по действующему законодательству ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Полиция продолжает специальные следственные и уголовные мероприятия по выявлению других соучастников торговли наркотиками.