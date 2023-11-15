14:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске водитель Nissan Serena сбил 12-летнюю девочку на переходе
Авария произошла днем 15 ноября.
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В Новосибирске водитель Nissan Serena сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Авария произошла днем в среду, 15 ноября, около 14 часов. За рулем иномарки находился 43-летний мужчина. Возле дома № 41 на улице Титова он сбил девочку.
Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас характер травм уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД.