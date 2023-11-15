14:40 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинской области у грузовика отказали тормоза, он протаранил 9 машин
В Челябинской области у грузовика отказали тормоза, он протаранил девять машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Сообщается, что массовое ДТП зафиксировано на 1590 километре федеральной трассы М-5 «Урал», на территории Ашинского района.
«Водитель Scania, по предварительным данным, на спуске из-за отказа тормозной системы допустил столкновение с девятью транспортными средствами. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.
Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ДПС. Организован объезд через город Сим.
ОБНОВЛЕНИЕ 16.05 На 1590 километре ФД М-5 сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.
ОБНОВЛЕНИЕ 16.25 Движение запущено в полном объеме.