Главное
Палестино-израильский конфликт
14:40 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области у грузовика отказали тормоза, он протаранил 9 машин

В Челябинской области у грузовика отказали тормоза, он протаранил девять машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что массовое ДТП зафиксировано на 1590 километре федеральной трассы М-5 «Урал», на территории Ашинского района.

«Водитель Scania, по предварительным данным, на спуске из-за отказа тормозной системы допустил столкновение с девятью транспортными средствами. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ДПС. Организован объезд через город Сим.

ОБНОВЛЕНИЕ 16.05 На 1590 километре ФД М-5 сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.

ОБНОВЛЕНИЕ 16.25 Движение запущено в полном объеме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Состоялись прения сторон по делу о попытке убийства новорожденного бомжами в Челябинске
В Челябинске директора фирмы по ремонту теплосетей обвинили в неуплате налогов на 45 млн
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта