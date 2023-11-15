14:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Суд отменил приговор уральцу, обвинявшемуся в убийстве по найму
Дело будет рассмотрено иным составом суда.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор гражданину, которого обвиняли в убийстве по найму. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Преступление было совершено в 2000 году. Акт провозгласили в Кировском райсуде Екатеринбурга 9 августа на основании вердикта суда присяжных. Заседатели посчитали его непричастным к убийству и признали за ним право на реабилитацию.
В зале суда мужчину освобожден из-под стражи. Но прокурор и потерпевшая сторона подали апелляции. И в итоге облсуд отменил приговор. Теперь дело будет рассмотрено иным составом. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.