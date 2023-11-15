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Палестино-израильский конфликт
14:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Суд отменил приговор уральцу, обвинявшемуся в убийстве по найму

Дело будет рассмотрено иным составом суда.

Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор гражданину, которого обвиняли в убийстве по найму. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Преступление было совершено в 2000 году. Акт провозгласили в Кировском райсуде Екатеринбурга 9 августа на основании вердикта суда присяжных. Заседатели посчитали его непричастным к убийству и признали за ним право на реабилитацию.

В зале суда мужчину освобожден из-под стражи. Но прокурор и потерпевшая сторона подали апелляции. И в итоге облсуд отменил приговор. Теперь дело будет рассмотрено иным составом. Подсудимый находится под подпиской о невыезде.

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