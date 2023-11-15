15:09 (мск), источник: АиФ Омск
Пьяный водитель в Омске врезался в патрульную машину ДПС
Сотрудники Омской госавтоинспекции задержали опасного водителя, создававшего аварийные ситуации.
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На странно движущийся автомобиль «Лифан» патрульные ДПС обратили внимание в Советском округе. Требование сотрудников остановить машину водитель проигнорировал, попробовав оторваться от преследования. В ходе погони нарушитель 5 раз проехал на красный свет, допустил выезд на встречную полосу и врезался в одну из патрульных машин.
Задержали нарушителя только на улице Конева, им оказался 20 — летний юноша в состоянии опьянения. От прохождение медицинского освидетельствования он отказался.
На задержанного составили пять протоколов об административных правонарушениях. Автомобиль лихача помещен на штрафстоянку, грозит нарушителю солидный штраф и лишение прав.