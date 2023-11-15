Главное
Палестино-израильский конфликт
15:09 (мск), источник: АиФ Омск

Пьяный водитель в Омске врезался в патрульную машину ДПС

Сотрудники Омской госавтоинспекции задержали опасного водителя, создававшего аварийные ситуации.

На странно движущийся автомобиль «Лифан» патрульные ДПС обратили внимание в Советском округе. Требование сотрудников остановить машину водитель проигнорировал, попробовав оторваться от преследования. В ходе погони нарушитель 5 раз проехал на красный свет, допустил выезд на встречную полосу и врезался в одну из патрульных машин.

Задержали нарушителя только на улице Конева, им оказался 20 — летний юноша в состоянии опьянения. От прохождение медицинского освидетельствования он отказался.

На задержанного составили пять протоколов об административных правонарушениях. Автомобиль лихача помещен на штрафстоянку, грозит нарушителю солидный штраф и лишение прав.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта