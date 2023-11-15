Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 — населенный пункт Архангельское — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска с 13.20 по 13.55 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Макеевке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский — на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.