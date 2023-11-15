15:23 (мск), источник: АиФ Пермь
В Перми у гимназии № 10 мотоциклист сбил 11-летнюю школьницу
Девочка вышла в магазин во время перемены.
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Мотоциклист сбил 11-летнюю школьницу у гимназии № 10 на улице Подлесной, 25 в Перми 14 ноября, сообщает «КП-Пермь».
Девочка на перемене вышла в магазин рядом с гимназией, рассказали очевидцы. Когда школьница переходила дорогу, её сбил питбайк.
В пресс-службе МВД пояснили, что около 12.45 по внутридворовому проезду в направлении проспекта Парковый питбайк «Аполо» с 15-летним водителем за рулём. Он не справился с управлением и допустил наезд на пешехода.
«Девочка госпитализирована. Проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Её состояние — близкое к удовлетворительному. Школьница находится под наблюдением врачей», — рассказали perm.aif.ru в краевом Минздраве.
По факту ДТП проводится проверка.