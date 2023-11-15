16:31 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
СК раскрыл подробности уголовного дела BYPOL*
Расследование дела BYPOL* закончилось буквально на днях, над ним работали в заочном режиме в рамках спецпроизводства.
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Организация BYPOL* была создана под патронажем западных спецслужб в октябре 2020 года в Польше, сообщил Следственный комитет Беларуси.
«…Это сборище беглых неудачников, а по факту преступников, занимающихся разжиганием иной социальной вражды и розни, призывами к массовым беспорядкам, организацией террористических актов и иными действиями, направленными на захват государственной власти», — заявили в СК.
По данным ведомства, лидер BYPOL* Александр Азаров причастен к теракту на железной дороге, который имел место в Светлогорском районе в ночь с 28 февраля на 1 марта прошлого года. Тогда три человека (мужчины в возрасте 21, 33 и 51 года) по заданию Азарова подожгли релейный шкаф. Это вызвало риск железнодорожной катастрофы, при которой могли быть человеческие жертвы. Исполнители теракта осуждены к длительным срокам в рамках другого дела.
Непосредственно по уголовному делу BYPOL кроме Азарова проходят еще шесть человек. Среди них есть экс-сотрудники милиции Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, бывшие следователь СК Игорь Лобан и Андрей Остапович и бывший прокурор Олег Талерчик. Их обвиняют по различным статьям.
В том числе Азаров, который тоже ранее служил в милиции, обвинен по семи позициям. Например, это возбуждение социальной вражды и розни, клевета, руководство актом терроризма, помощь иностранной организации в причинении вреда нацбезопасности Беларуси, публичные призывы к госизмене и так далее.
Сейчас следствие по уголовному делу окончено, оно передано генпрокурору для направления в суд.
«…Следствие продолжает документировать деятельность этих и других беглых. Точка в уголовных делах экстремистской и террористической направленности будет поставлена лишь тогда, когда все до одного предатели Родины понесут заслуженное наказание», — отметили в СК.
*BYPOL официально признана в Беларуси террористической организацией.