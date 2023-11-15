15:06 (мск), источник: Время
Прокуратура организовала проверку из-за высадки ребенка из нижегородского автобуса
Девочка не смогла оплатить проезд.
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Прокуратура проводит проверку после того, как школьницу высадили из автобуса № 62 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, по словам очевидцев, 13-летняя девочка не смогла заплатить за проезд, так как ее карта оказалась заблокирована. Кондуктор настоял на том, чтобы школьница вышла на остановке «Завод “Термаль”».
«Будет дана оценка исполнению законодательства при организации перевозок, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.