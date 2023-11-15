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15:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ поручил провести проверку из-за отсутствия света в Самарской области

В нескольких населенных пунктах региона отсутствует уличное освещение.

В Самарской области местные жители пожаловались на отсутствие уличного освещения в селах Старосемейкино и Водино. Подобные сообщения отправили в комментариях аккаунта приемной председателя Александр Бастрыкина.

По информации СУ СК России по Самарской области, глава следственного комитета страны поручил провести проверку по факту публикаций об отсутствии уличного освещения. Горожане отмечают, что в двух населенных пунктах региона проживает около 1000 человек. При этом, местные жители считают, что администрация не принимает мер для решения проблемы, из-за которой может вырасти число правонарушений и происшествий.

Александр Бастрыкин передал информацию руководителю СК по региону и поручил предоставить доклад о промежуточных результатах. Ситуация поставлена на контроль.

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