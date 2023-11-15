В Адыгее машина с людьми упала в реку из-за пьяного водителя

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в момент аварии в салоне внедорожника находились пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Выбраться из тонущей машины смогли только трое. Тело 34-летней женщины спасатели нашли в русле реки Белой на следующий день. Поиски 10-летнего ребенка продолжаются по сей день.
Следователи установили, что в тот роковой вечер водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. В отношении виновника смертельного ДТП возбудили уголовное дело.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.
Расследование уголовного дела продолжается.