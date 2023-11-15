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16:16 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге подросток пришел в школу с пистолетом. Видео

В Екатеринбурге ученик восьмого класса пришел в школу с пистолетом. Подросток размахивал оружием перед школьниками, чем перепугал всех детей. Инцидент произошел в стенах школы № 183, которая находится на Сортировке.

«В школе № 183 ученик наставлял пистолет на другого ученика. Конфликт произошел из-за кражи телефона», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга.

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Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там заявили о том, что полиция проверяет информацию о данном инциденте. «Все участники этой истории установлены. Их опрашивают инспекторы ПДН в присутствии законных представителей и педагога. Пистолет является игрушечным», — отметили в ведомстве.

В мае URA.RU рассказывало, как в школе № 175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей. Он был направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.

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