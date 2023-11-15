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16:11 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Челябинцев, выбросивших младенца на помойку, требуют посадить на 12 и 13 лет

На таких сроках лишения свободы настаивает гособвинение.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как выяснилось, сегодня, 15 ноября, в Центральном районном суде Челябинска прошли прения сторон по резонансному уголовному делу о выброшенном на мусорку новорождённом ребёнке.

«Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания мужчине в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что приговор подсудимым должны огласить завтра, 16 ноября.

Напомним, что в мае этого года в Челябинске на мусорной площадке прохожие нашли младенца. Он был завёрнут в пакет. Как выяснилось, таким образом, новоиспеченные родители решили избавиться от родившейся дочки.

Позже следствию стало известно, что после рождения ребёнок упал на бетонный пол. Когда мать поняла, что девочка ещё жива, попросила своего сожителя отнести младенца на помойку.

Ребёнка увезли в больницу, а после даже нашли семью, которая была готова взять опеку над малышкой.

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