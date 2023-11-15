16:19 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Намангане воспитательница одного из детских садов била воспитанников
В областном Управлении дошкольного и школьного образования прокомментировали данный инцидент.
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В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница, переодевая ребенка, кричит на него и со всей силы бьёт рукой по лицу.
Установлено, что инцидент произошел в мае 2022 года в государственном детском саду № 15 в Чустском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления дошкольного и школьного образования Наманганской области.
Выяснилось, что та же воспитательница Г. И., попавшая на видео, допустила подобное поведение в отношении другого воспитанника в июне 2022 года.
17 июня 2022 года вопросы поведения воспитательницы обсуждались с участием членов руководящего совета дошкольной организации, и Г. И. была освобождена от занимаемой должности.
В настоящее время оформленные по данному факту документы переданы в правоохранительные органы. По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.