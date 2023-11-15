16:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже на торжестве в кафе гостям вручили вызовы в военкомат
Повестки получили около 50 азербайдженцев с российскими паспортами.
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В Воронеже вечером 14 ноября в ресторан «Форд», где отмечался день рождения, и собралось множество гостей, нагрянули силовики. Сообщения об этом событии и подтверждающее видео появились в среду в соцсетях.
У гостей, среди которых были в основном азербайджанцы, начали проверять документы, а потом вручили им повестки в военкомат.
Источник «КП» подтвердил, что акция носила профилактический характер. Пользуясь возможностью застать всех в одном месте, полусотне азербайджанцев, недавно получившим российское гражданство, вручили повестки явиться в военкомат для постановки на воинский учет и сверки данных.
Известно, что мероприятие прошло без происшествий, хотя, конечно, праздник был испорчен.