18:36 (мск), источник: Piter.tv
Поджог машины у военкомата на Фонтанке попал на видео
В Петербурге у военкомата на набережной Фонтанки пожилая женщина подожгла чужой микроавтобус по пути к военкомату.
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Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения, кадры есть в распоряжении Piter.tv.
У дома 90 по набережной реки Фонтанки днём 15 ноября пожилая петербурженка совершила поджог белого микроавтобуса. Из ролика видно, как женщина приближается к машине, вынимает из авоськи бутылку, обливает капот и поджигает.
По предварительной информации, женщина шла к военкомату по приказу «сотрудника ФСБ». Когда путь к указанной цели преградил белый микроавтобус, она сказала собеседникам, что не может подойти ближе. Тогда ей приказали поджечь автомобиль.
Когда микроавтобус вспыхнул, 75-летнюю петербурженку до приезда полиции задерживал прохожий.
В сентябре мужчина пытался поджечь военкомат на Крупской.