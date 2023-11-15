16:46 (мск), источник: © РИА Новости
Прокурор сообщил новые детали в деле Треповой
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дарья Трепова* получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства Владлена Татарского, рассказала прокурор в суде.
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«До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысячи рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта: были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО, на личные нужды», — сообщила она.
Уточняется, что обвиняемая активировала замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство (СВУ) еще перед встречей с Татарским в кафе.
«После неизвестное лицо дистанционно, по эстонскому номеру, приобретенной на территории Украины с сим-картой, привело его в действие, после чего произошел его взрыв», — пояснила прокурор.
Сегодня в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание по существу 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего дело о теракте.
По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта, чтобы дестабилизировать органы власти и вынудить их завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, обвиняемая, представляясь чужим именем, не раз посещала патриотические мероприятия с участием Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), чтобы войти к нему в доверие.
Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в «Стрит-баре» на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила военкору замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения.
В тот же день обвиняемая прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который знал о ее причастности к взрыву и укрывал вплоть до обнаружения и задержания.
На допросе Трепова подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет, который, по данным ФСБ, ей передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины.
Кроме того, как утверждает ведомство, Трепова совершила теракт после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией»** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о «необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя “любыми доступными способами”».
* — Лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** — Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
*** — Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.