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Палестино-израильский конфликт
16:24 (мск), источник: АиФ Уфа

В зоне СВО погиб житель Башкирии, ушедший служить вслед за сыном

Он ушел на передовую год назад.

Житель Кигинского района Сергей Гарипов погиб в зоне СВО. Он ушел добровольцем год назад вслед за сыном, сообщила глава муниципалитета Зухра Гордиенко.

По ее словам, Сергей Николаевич считал своей обязанностью быть в непростые времена рядом со своим сыном, который находился на передовой с самого начала военной спецоперации.

«Простой деревенский мужчина, мастер на все руки, человек, который мог все починить, отремонтировать», — говорили о нем сослуживцы.

Погибшего проводят в последний путь 16 ноября в селе Леуза.

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