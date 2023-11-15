16:24 (мск), источник: АиФ Уфа
В зоне СВО погиб житель Башкирии, ушедший служить вслед за сыном
Он ушел на передовую год назад.
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Житель Кигинского района Сергей Гарипов погиб в зоне СВО. Он ушел добровольцем год назад вслед за сыном, сообщила глава муниципалитета Зухра Гордиенко.
По ее словам, Сергей Николаевич считал своей обязанностью быть в непростые времена рядом со своим сыном, который находился на передовой с самого начала военной спецоперации.
«Простой деревенский мужчина, мастер на все руки, человек, который мог все починить, отремонтировать», — говорили о нем сослуживцы.
Погибшего проводят в последний путь 16 ноября в селе Леуза.