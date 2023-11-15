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16:37 (мск), источник: РИА Новости

На главу горхозяйства в Тольятти завели дело о превышении полномочий

На главу горхозяйства в Тольятти завели уголовное дело о превышении полномочий.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 15 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти, который изготовил документацию на благоустройство стелы-пано «Радость труда», ограничивающую конкуренцию среди компаний, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.

Ранее в отношении главы профильного департамента было возбуждено уголовное дело по той же статье за изготовление подложных документов. Они касались инцидента с падением дерева в ноябре 2022 года, в результате которого скончался мужчина. По документам дерево являлось сухостоем, вырубка которого была поручена компании «Зеленстрой». Действия подозреваемого позволили бы привлечь к уголовной ответственности сотрудников «Зеленстроя» и избежать уголовной ответственности сотрудников администрации. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Еще один эпизод касается изготовления чиновником сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму более 37 миллионов рублей, который предполагал благоустройство территории на объекте стелы-панно «Радость Труда» в Автозаводском районе Тольятти.

Подозреваемый оформил документацию с условиями, заведомо ограничивающими конкуренцию и подготовленными для конкретного поставщика.

«По данному факту в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 286 УК РФ», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

Санкции указанной статьи предусматривают лишение свободы от трех до десяти лет.

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