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18:24 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Число пострадавших в ДТП под Таганрогом увеличилось до 11

Число пострадавших в ДТП в Неклиновском районе увеличилось с 9 до 11.

Источник: УГИБДД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Авария произошла 15 ноября на трассе Таганрог-Беглица.

Как сообщили в донском управлении ГИББД, разовую медпомощь получили семь человек. Еще четырех — госпитализировали.

Авария случилась 15 ноября около 08:30. Рядом с селом Новобессергеневка микроавтобус «Форд Транзит» столкнулся с автомобилем «Лада Веста». После удара иномарка опрокинулась набок, а отечественную легковушку отбросило в кювет.

Куда направлялся микроавтобус, и кто был его пассажирами, пока не известно.

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 Число пострадавших в ДТП под Таганрогом увеличилось до 11
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