18:24 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Число пострадавших в ДТП под Таганрогом увеличилось до 11
Число пострадавших в ДТП в Неклиновском районе увеличилось с 9 до 11.
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Авария произошла 15 ноября на трассе Таганрог-Беглица.
Как сообщили в донском управлении ГИББД, разовую медпомощь получили семь человек. Еще четырех — госпитализировали.
Авария случилась 15 ноября около 08:30. Рядом с селом Новобессергеневка микроавтобус «Форд Транзит» столкнулся с автомобилем «Лада Веста». После удара иномарка опрокинулась набок, а отечественную легковушку отбросило в кювет.
Куда направлялся микроавтобус, и кто был его пассажирами, пока не известно.