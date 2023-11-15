16:55 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежские улицы освободили от брошенных машин
Всего вывезли 460 ненужных автомобилей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Воронеже в результате мониторинга найдено и вывезено 460 брошенных машин, сообщает пресс-службе городской администрации.
Еще 640 оставленных транспортных средств ликвидировали владельцы. Всего осмотрено 1100 машин.
Мэр города Вадим Юрьевич Кстенин поручил следить за тем, чтобы владельцы автомобилей, на которые уже написаны акты, не перемещали их в другие места.