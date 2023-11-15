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Палестино-израильский конфликт
16:55 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежские улицы освободили от брошенных машин

Всего вывезли 460 ненужных автомобилей.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже в результате мониторинга найдено и вывезено 460 брошенных машин, сообщает пресс-службе городской администрации.

Еще 640 оставленных транспортных средств ликвидировали владельцы. Всего осмотрено 1100 машин.

Мэр города Вадим Юрьевич Кстенин поручил следить за тем, чтобы владельцы автомобилей, на которые уже написаны акты, не перемещали их в другие места.

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