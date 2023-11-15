17:31 (мск), источник: АиФ Волгоград
Следователи заинтересовались падением младенца в поликлинике Волгограда
Медработник оставил без присмотра трехмесячного ребенка на массажном столе, а тот упал.
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По факту падения грудного младенца с массажного стола в одной из поликлиник Волгограда начата доследственная проверка, сообщают в СУ СКР региона.
Правоохранители выясняют детали, опубликованной в социальных сетях истории, произошедшей в Дзержинском районе. По предварительной информации, медработник отвлекся и в этот момент трехмесячный ребенок упал с высоты.
«В настоящее время малолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь», — уточняют в Следственном комитете,
Речь идет о халатности персонала поликлиники. По итогам ведомственной проверки, будет принято соответствующее процессуальное решение. Параллельно в Волгограде продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы, которая истязала собственного ребенка.