20:22 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Уральске сотрудницу полиции осудили за фальсификацию
Сотрудницу ювенальной полиции в Уральске признали виновной в фальсификации доказательств по административным делам, сообщает Zakon.kz.
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Как рассказали в Антикоррупционной службе ЗКО, она искусственно завысила показатели работы по выявлению торговли в неустановленных местах.
«Пользуясь служебным положением, она оформила административные дела за стихийную торговлю в отношении троих бизнесменов. Хотя вид деятельности предпринимателей не имеет ничего общего с торговлей. В связи с тем, что торговля не производилась, сотрудница полиции привлекла предпринимателей к ответственности заочно», — пишет Мой Город.
По рекомендации антикоррупционной службы по ЗКО протоколы об административных правонарушениях отменили, а сотрудницу полиции привлекли к ответственности.
Приговором Уральского городского суда она признана виновной. Назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет. Также она лишена специального звания «старший лейтенант полиции».
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.