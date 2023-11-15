Умер один из потерпевших во время теракта в петербургском кафе

«Один из потерпевших в теракте скончался», — эта информация поступила в суд во время заседания.
Это 58-летний мужчина. По информации Mash на Мойке, он погиб 1 ноября в результате несчастного случая. Смерть не связана с травмами, которые были получены в петербургском кафе. Нашему корреспонденту из зала суда эту информацию никто не подтвердил, но и не опроверг.
В суде объявили, что заседание прерывают до 17 ноября 2023 года. Оно начнется в 10:00.
Напомним, что в Северной столице проходит заседание по делу Дарьи Треповой*
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как вела себя Трепова* после теракта в Петербурге.
* ФИЗЛИЦО, ВНЕСЕННОЕ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ В РОССИИ.