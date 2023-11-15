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Главные новости к вечеру 15 ноября
18:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Умер один из потерпевших во время теракта в петербургском кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября, ФедералПресс. В Петербурге закончилось заседание по делу Дарьи Треповой*. В перерыве заседания поступила информация, что один из потерпевших скончался, передает корреспондент «ФедералПресс».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Один из потерпевших в теракте скончался», — эта информация поступила в суд во время заседания.

Это 58-летний мужчина. По информации Mash на Мойке, он погиб 1 ноября в результате несчастного случая. Смерть не связана с травмами, которые были получены в петербургском кафе. Нашему корреспонденту из зала суда эту информацию никто не подтвердил, но и не опроверг.

В суде объявили, что заседание прерывают до 17 ноября 2023 года. Оно начнется в 10:00.

Напомним, что в Северной столице проходит заседание по делу Дарьи Треповой*

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как вела себя Трепова* после теракта в Петербурге.

* ФИЗЛИЦО, ВНЕСЕННОЕ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ В РОССИИ.

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