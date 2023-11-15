18:23 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Труп мужчины обнаружили в центре Актау
На место происшествия, где 15 ноября обнаружили в 7 микрорайоне Актау труп, прибыли полицейские, сообщает Zakon.kz.
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В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 15 ноября на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне возле 3 дома лежит труп мужчины, пишет Lada.kz.
«На вызов выехала следственно-оперативная группа. Обнаружен труп 43-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.
9 октября 2023 года труп девушки нашли на пустыре в Астане. Пользователи Сети писали о том что 18-летнюю девушку убили и закопали. Полицейские подтвердили, что обнаружено тело девушки, но не уточнили ее возраст и опровергли слух о том, что тело было закопано.