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Главные новости к вечеру 15 ноября
18:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове двое сотрудников Пограничной полиции избили супругов: Им помешал шум ремонта

Двое сотрудников Пограничной полиции в форме ворвались в квартиру в Унгенах и избили супружескую пару.

Источник: скрин с видео unimedia

Один из нападавших задержан, второй сбежал. По словам дочери пострадавших, в полдень ее отец заканчивал ремонт в ванной и резал плитку. Ворвавшись в квартиру, пограничники потребовали прекратить шум.

Когда хозяин квартиры заявил, что продолжит ремонт, его начали избивать. Жена хозяина квартиры также получила удар по голове, она была доставлена в больницу. Пограничники снимали квартиру в том же доме. Очевидцы заявляют, что нападавшие были пьяны.

В Пограничной полиции подтвердили, что в драке в городе Унгены участвовали двое сотрудников учреждения. По данному делу начато служебное расследование.

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