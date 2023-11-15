В Молдове двое сотрудников Пограничной полиции избили супругов: Им помешал шум ремонта

Один из нападавших задержан, второй сбежал. По словам дочери пострадавших, в полдень ее отец заканчивал ремонт в ванной и резал плитку. Ворвавшись в квартиру, пограничники потребовали прекратить шум.
Когда хозяин квартиры заявил, что продолжит ремонт, его начали избивать. Жена хозяина квартиры также получила удар по голове, она была доставлена в больницу. Пограничники снимали квартиру в том же доме. Очевидцы заявляют, что нападавшие были пьяны.
В Пограничной полиции подтвердили, что в драке в городе Унгены участвовали двое сотрудников учреждения. По данному делу начато служебное расследование.