19:09 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Белорусов и членов их семей эвакуировали из Газы
Белорусские граждане пересекли границу Египта и в скором времени вернутся на родину.
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Граждане Беларуси и члены их семей эвакуированы из сектора Газа, сообщили в среду в Министерстве иностранных дел республики.
«Белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что к данному моменту 43 человека проследовали на территорию Египта через пограничный переход «Рафах».
В МИД проинформировали, что в ближайшее время они вернутся на родину.
Напомним, 6 ноября белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнила эвакуационный рейс из Израиля: в Минск прилетели 117 граждан Беларуси, в том числе девять детей.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, обстреляло ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия атаковала Газу. Конфликт продолжается до настоящего времени, его жертвами уже стали более 10 тысяч человек. Стороны пока не приступили к переговорам.