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20:04 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Минске под колеса автомобиля попала женщина

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попала пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло около 16.15. При повороте налево с улицы Переходной на улицу Радиальную 81-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Пешеход доставлена в больницу.

На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. Проводится проверка.

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