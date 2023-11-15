20:04 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
В Минске под колеса автомобиля попала женщина
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попала пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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ДТП произошло около 16.15. При повороте налево с улицы Переходной на улицу Радиальную 81-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Пешеход доставлена в больницу.
На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. Проводится проверка.