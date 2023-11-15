Директор школы-интерната в Бельцах получил восемь лет тюрьмы за издевательство над особыми детьми: Он их избивал, унижал и даже заставлял сразу съедать 10 луковиц

По данным Генпрокуратуры, в 2014 году подсудимый неоднократно избивал 17-летнего юношу. Часто, чтобы унизить его достоинство, директор заставлял мальчика выполнять унизительные задания.
К другой 17-летней воспитаннице директор применил физическое насилие, а чтобы унизить достоинство ребенка, страдающего вирусной инфекцией, заставил съесть десять луковиц. Тот же обвиняемый в начале января 2015 года, будучи пьяным, несколько раз ударил ладонью по лицу другого несовершеннолетнего, а затем толкнул его.
Таким образом, подсудимому было предъявлено обвинение в применении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Речь идет об умышленном причинении публичным лицом физической или психической боли или страданий с целью наказания или устрашения, осознанно совершенного по отношении к несовершеннолетним, пользуясь их беспомощным состояниям, вызванного умственными нарушениями развития.
Приговором Суда Единец, офисом Окницы от 1 марта 2022 года подсудимый был оправдан на том основании, что наличие состава преступления не было установлено. После апелляции, поданной прокуратурой, решением Уголовной коллегии Апелляционного суда г. Бельцы подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Он был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа. Он также был лишен права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 10 лет.
Подсудимого было решено немедленно взять под стражу из зала суда.