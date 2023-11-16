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09:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани на пожаре в многоэтажке погиб 36-летний мужчина

Сообщение о запахе гари из квартиры по адресу Проспект Победы, 62 поступило сегодня вечером, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на четвертом этаже 14-ти этажного многоквартирного жилого дома ощущается запах гари.

При вскрытии двухкомнатной квартиры в спальной комнате обнаружили тело мужчины без признаков жизни. При дальнейшем осмотре квартиры обнаружен обгоревший диван.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее врачи констатировали смерть 36-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.

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