09:38 (мск), источник: ИА Татар-информ
В Казани на пожаре в многоэтажке погиб 36-летний мужчина
Сообщение о запахе гари из квартиры по адресу Проспект Победы, 62 поступило сегодня вечером, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
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Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры на четвертом этаже 14-ти этажного многоквартирного жилого дома ощущается запах гари.
При вскрытии двухкомнатной квартиры в спальной комнате обнаружили тело мужчины без признаков жизни. При дальнейшем осмотре квартиры обнаружен обгоревший диван.
Позднее врачи констатировали смерть 36-летнего мужчины.
Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.