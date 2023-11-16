00:42 (мск), источник: © РИА Новости

«Кинули как мяса кусок». Украинский пленный отказался от обмена

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали — ред.). Первый раз пошли (атаковать — ред.), нас командиры кинули — “мобиков” (мобилизованных — ред.), а сами поубегали», — рассказал журналистам Пиявка.

Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.

«На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры — ред.). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших — ред.) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», — рассказал солдат ВСУ.

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