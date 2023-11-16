«Кинули как мяса кусок». Украинский пленный отказался от обмена

«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали — ред.). Первый раз пошли (атаковать — ред.), нас командиры кинули — “мобиков” (мобилизованных — ред.), а сами поубегали», — рассказал журналистам Пиявка.
Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.
«На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры — ред.). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших — ред.) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», — рассказал солдат ВСУ.