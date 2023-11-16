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00:01 (мск), источник: Аргументы и факты

В Москве мужчину задержали за предложение руки и сердца в метро

Задержанный поставил на станции метро «ВДНХ» раскладные стол и стулья.

Источник: Reuters

Юношу арестовали за свидание с возлюбленной на станции метро «ВДНХ», сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, задержанный поставил раскладные стол и стулья, поставил безалкогольные напитки и позвал девушку, чтобы сделать ей предложение.

«При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в Сети», — сказал он.

В отношении юноши составили административный протокол. Речь идёт о статье «Мелкое хулиганство». Задержанный признал вину, однако Останкинский суд арестовал его.

Ранее полиция задержала группу мошенников, которые выпрашивали у пассажиров московского метро деньги для якобы покупки билета до дома.

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